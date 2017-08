Tatuaż i biżuteria

Karol Kulej

Tatuaż tak jak biżuteria wyraża emocje i staje się ozdobą. Niektórzy traktują go jako symbol, chcą za jego pomocą zamanifestować swoje poglądy czy światopogląd. Tatuują się niemal wszyscy – od młodzieży szkolnej po nauczycieli, lekarzy czy prawników.W Polsce w ostatnim czasie tatuaże stały się bardzo popularne, ale wciąż daleko nam do Wielkiej Brytanii, gdzie tatuaż ma co piąta Brytyjka i co trzeci Brytyjczyk. Nie można wykluczyć, że w najbliższej przyszłości w Polsce będzie podobnie. Tatuaż, dzięki swojej popularności, staje się „nową biżuterią”, która zostaje z nami na lata. Tatuaże i biżuteria stały się w ostatnim czasie niemal pokrewnymi dziedzinami. Tatuowanie coraz częściej traktowane jest jako sztuka. Najważniejszym elementem w tatuażu są kreska i kolor, a także kompozycja, jego umiejscowienie na ciele. Można powiedzieć, że znacznie więcej łączy te dwie dziedziny, niż je dzieli. Oczywiście najważniejszym elementem łączącym tatuaż i biżuterię jest związek z ciałem. Zarówno tatuaż, jak i biżuteria muszą być wyeksponowane na ciele, tworzyć swoiste dzieło sztuki i przekazywa [...]