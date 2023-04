42. targi biżuterii i wyrobów jubilerskich Oroarezzo





Twórcy biżuterii będą mieli możliwość zakupu nowoczesnych narzędzi jubilerskich, ale także poznania i doskonalenia swojego warsztatu złotniczego w zakresie nowych rozwiązań technologicznych. Organizatorzy targów zadali również o możliwość uczestnictwa w licznych warsztatach, konferencjach i szkoleniach, których celem jest podnoszenie kompetencji uczestników branży jubilerskich w zakresie nowych technologii i oczekiwań nakładanych na producentów biżuterii przez ustawodawców w związku z wprowadzaniem polityki „zrównoważonego rozwoju”. Warto zauważyć, że dzięki współpracy targów Oroarezzo z Włoską Agencją Handlu oraz włoskim Ministerstwem Spraw Zagraniczych i Współpracy Międzynarodowej wzmocniony o dotacje został program przyjazdowy dla kupujących, którego celem jest dostosowanie biznesu do skonsolidowanych rynków eksportowych Europy Wschodniej, USA i Bliskiego Wschodu.Tegoroczna 42. edycja targów Oroarezzo to także okazja do zapoznania się z najnowszymi kolekcjami sztuki biżuteryjnej, wykonanej przez najlepszych włoskich projektantów, możliwość uzupełniania asortymentu sklepów jubilerskich w biżuterię rodem z Włoch oraz możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych konkursach jubilerskich dla młodych adeptów sztuki złotniczej.