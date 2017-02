Pudełko informacja o biżuterii i marce

Karol Kulej

Polacy jednak przywiązani są do klasyki. Niezwykle rzadko zamawiają do swoich salonów pudełka jubilerskie wykonane z nietradycyjnych materiałów. Stawiają na sprawdzone wzory, co w dzisiejszych czasach może przynieść im więcej strat niż zysków.Salony jubilerskie walczą o klientów. Producenci i sprzedawcy biżuterii starają się wyróżnić swoją biżuterię i stworzyć własną, rozpoznawalną markę, co jak wiadomo nie jest zadaniem łatwym. Wprowadzają do sprzedaży nowe kolekcje biżuterii, odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, promują w swoich salonach biżuterię modową, eksperymentują z materiałami jubilerskimi, rzadko jednak widzą potrzebę zmiany sposobu pakowania biżuterii. Pudełko na biżuterię traktowane jest jak nieistotny element, który nie pełni żadnej funkcji. A to duży błąd. Opakowanie jest jednym z głównych narzędzi budujących wizerunek naszej marki. Pozbawienie się okazji do promocji marki za pośrednictwem „uszytego na miarę” pudełka jest dużym zaniedbaniem. W Polsce dominuje przekonanie, że pudełko na biżuterię musi być klasyczne. Sprzedawcy biżuterii decydują się na rozwiązania tradycyjne, czyli opakowania kartonowe, a często nawet na woreczki. Z jednej strony wpływ na taki stan rzeczy ma cena. Właściciele sklepów z biżuterią, podobnie jak ich klienci, przy wyborze asortymentu kierują się ceną produktu, która im niższa tym lepsza. Z drugiej strony uważają, że opakowanie biżuterii pełni funkcję drugo a nawet trzeciorzędną. – Opakowanie, podobnie jak biżuteria w nim zamknięta, jest komunikatem wysyłanym nabywcy – mówi Katarzyna Miśkowska, specjalistka ds. marketingu. – Informuje o marce, jakości oraz wiarygodności sprzedawcy – dodaje. Dlatego tak istotne jest odpowiednio dobrane opakowanie. Truizmem jest powtarzanie, że na pudełku musi znaleźć się logo marki jubilerskiej, a jego podstawową funkcją jest wyeksponowanie kosztowności, jednak należy podkreślić, że klienci przywiązują ogromną uwagę do pudełka, które otrzymują u jubilera. Na polskim rynku znajdziemy ogromny wybór opakowań, które pozwolą właś [...]