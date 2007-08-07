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Dlaczego biżuteria to dobry sposób na lokowanie kapitału? | Polski Jubiler


Dlaczego biżuteria to dobry sposób na lokowanie kapitału?

Złoto od dawna budziło pożądanie i do dzisiaj jest obiektem westchnień wielu kobiet. Piękny połysk i barwa, doskonałe własności plastyczne sprawiły, że tworzywo to pozwala na stworzenie wyjątkowych projektów ozdobnych. Biżuteria wykonana ze złota od zawsze była podziwiana i wyznaczała pozycję społeczną właściciela. Więcej...


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