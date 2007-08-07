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Spotkanie świąteczne | Polski Jubiler


Spotkanie świąteczne

Druga edycja Spotkania Handlowego JUBINALE Christmas, która odbyła się w dniach 8-9.11.2016 na terenach targowych EXPO Kraków, przebiegła w niezwykle przyjaznej i pozytywnej atmosferze. Wszystko wskazuje więc na to, że JUBINALE Christmas już po drugiej edycji na stałe wpisuje się w kalendarze firm powiązanych z branżą jubilerską. Jest to bowiem okazja, aby tuż przed świętami uzupełnić asortyment i spotkać się z przedstawicielami branży.


NUMER WSTAWIANY 06/2016
POLSKI JUBILER DZIAŁY AKTUALNOŚCI