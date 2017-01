Nowa kolekcja Timberland





Nowa kolekcja zegarków Timberland to kwintesencja miejskiego, niezobowiązującego stylu doskonale wpisującego się w dziedzictwo marki. Tradycyjnie główną rolę odgrywają odcienie brązu – najbardziej charakterystycznego dla brandu koloru. Poza stonowanymi i wyważonymi barwami uwagę przykuwa sposób wykończenia skórzanych pasków. Tuż przy kopercie na paskach z obu stron zaaplikowano zatrzaski przypominające napy stosowane w elementach garderoby, takich jak np. kurtki. Te niewielkie detale podkręcają wyszukaną i bardzo oryginalną stylistykę czasomierzy. Prezentowana kolekcja o nazwie Wolcott to dwa modele – TBL.14859JSQS/61 i TBL. 14859JSU/12. Pierwszy cechuje szaro-brązowa kolorystyka oraz stalowa koperta wykończona techniką szczotkowania. Drugi model to zestawienie brązowych odcieni z kopertą pokrytą czarną warstwą PVD. Obydwa modele wyposażono w multidatę oraz wodoszczelność na poziomie 50 m.