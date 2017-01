Briju nagrodzone tytułami Marka Eksportu oraz Orzeł Eksportu





W najnowszej edycji rankingu 2000 największych polskich przedsiębiorstw, organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, Briju znalazło się na 570 miejscu, co oznacza awans o 182 pozycje. Podczas wczorajszej gali spółka została nagrodzona również dwoma tytułami Marka Eksportu – przyznawanym najlepszym eksporterom w swojej branży – oraz Orzeł Eksportu – za najbardziej dynamiczny rozwój eksportu. – Bardzo cieszymy się z przyznanych wyróżnień. To kolejny dowód, że realizowana przez nas strategia rozwoju jest słuszna i przynosi zakładane efekty. Otrzymanie aż dwóch nagród za rozwój eksportu i znalezienie się w tak zacnym gronie to dla nas duże wyróżnienie, które oznacza, że nasze działania proeksportowe zostały docenione – powiedział Przemysław Piotrowski, prezes Briju SA. Poza Briju nagrodę Orła Eksportu otrzymały również m.in. CD Projekt SA i Fabryka Mebli Forte SA, natomiast tytułem Marka Eksportu zostały wyróżnione m.in. CD Projekt SA, Grupa TZMO i Stalprodukt SA. Briju to firma jubilerska zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów jubilerskich oraz handlem i obróbką metali szlachetnych. Spółka dynamicznie rozwija sprzedaż detaliczną wyrobów jubilerskich we własnych salonach, jednak większość jej przychodów pochodzi z eksportu wyrobów jubilerskich do zagranicznych sklepów oraz obróbki i sprzedaży surowców metali szlachetnych.