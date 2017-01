Biżuteria pełna barw

Rozmawiała Marta Andrzejczak

Rozmowa z Mają Woźniak, artystką, projektantką biżuterii.Większość prezentowanych na wernisażu prac należy do kolekcji Owoce natury. Pracę nad nią zaczęłam podczas przygotowań do obrony dyplomu na łódzkiej ASP. Moim zadaniem było zaprojektowanie biżuterii inspirowanej owadami. Studiowałam wtedy atlasy entomologiczne, oglądałam pod lupą różne gatunki, a wszystko po to, by móc stworzyć formy jak najbardziej zbliżone wyglądem do tych żywych. Każda wycieczka po lesie była dla mnie wspaniałą okazją do podglądania. Gdy kolekcja była już skończona, wyjechałam do Budapesztu i podczas zwiedzania znalazłam przepięknego martwego trzmiela z fioletowymi skrzydłami. Zachwycona postanowiłam przywieźć go do kraju, by poszukać technologii złotniczej, która pozwoliłaby mi dać mu drugie życie „w metalu”. I tak dowiedziałam się o odlewach z natury. Kilka miesięcy zbierałam informacje, aż w końcu odważyłam się wykonać pierwszy odlew. Rezultat przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Od tamtego czasu zbieram owoce lasów, pól, mórz i oceanów, by ich piękne kształty wykorzystać do tworzenia biżuterii. Minęły już ponad trzy lata od podróży do Węgier, a moja kolekcja stała się rozpoznawalna. Cieszy mnie to, lecz postanowiłam stworzyć nową, o zupełnie innej tematyce – inspirowanej malarstwem kropkowym Aborygenów, by pokazać, że drzemie we mnie jeszcze dużo innych pomysłów, niekoniecznie związanych z naturą.Z malarstwem kropkowym Aborygenów zetknęłam się po raz pierwszy ponad jedenaście lat temu w jednym z paryskich muzeów. Obrazy te zapadły mi głęboko w pamięć. Wiele lat później podczas wykonywania prób emalierskich, zauważyłam, że otrzymane rezultaty do złudzenia przypominają właśnie malarstwo kropkowe. Pomyślałam, że to wspaniała inspiracja do powstania kolekcji i od roku pracuję nad tym pomysłem. Chodzę po muzeach etnograficznych, studiuje literaturę o Aborygenach. [...]