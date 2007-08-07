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Cena złota spada ze względu na nowe doniesienia FBI dotyczące Hillary Clinton | Polski Jubiler


Cena złota spada ze względu na nowe doniesienia FBI dotyczące Hillary Clinton

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu są wybory prezydenckie w USA zaplanowane na 8 listopada. Ostatnie sondaże dają minimalną przewagę kandydatce demokratów Hillary Clinton. Jeśli wyniki okażą się zgodne z sondażami, złoto w najbliższych tygodniach może mieć problem z dalszymi wzrostami. Więcej...


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