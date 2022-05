Od 7 do 10 maja 2022 odbędą się Międzynarodowe Targi Biżuterii OROAREZZO.





Oroarezzo będzie odbywało się nie tylko na halach targowych, ale także na głównych placach historycznego centrum Arezzo. Wszystko jest już gotowe na powitanie firm, operatorów i odwiedzających.W niedzielę 8 maja Confindustria Federorafi zajmie się tematem zrównoważonego rozwoju. Techniczne warsztaty zatytułowane „Zrównoważony rozwój paszportem do przyszłości” będą miały na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do wymagań rynku. Na warsztatach miejsce będzie miała debata na temat certyfikatów dotyczących obiegu zamkniętego i identyfikowalności metali szlachetnych oraz roli zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw jako klucza do jego wzmocnienia, szczególnie w świecie luksusu.W niedzielny wieczór w Sugar, na Corso Italia w Arezzo, odbędzie się ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Premiere Competition (tylko na zaproszenie). Najlepsza interpretacja motywu "bransoletka" w kategoriach wzornictwa we włoskim złotnictwie ogłosi prezenter telewizyjny Jo Squillo. Aż 58 firm zaprezentowało jury swoje projekty, zarówno z branży jubilerskiej, jak i modowej.OROAREZZO będzie kontynuowane poza Expo Centre, w samym sercu toskańskiego miasta. W poniedziałek, wraz z Confguide Confcommercio Arezzo, IEG (Italian Exhibition Group) wybierze się z międzynarodowymi klientami na wycieczkę po mieście, aby zaprezentować im dziedzictwo kulturowe i artystyczne Arezzo.Ponadto dzięki współpracy z administracją miejską i stowarzyszeniami branżowymi na terenie,zwiedzających i wystawców zabawi tradycyjna „Gold night”, opracowana i zorganizowana przez BeppeAngiolini, dyrektora artystycznego miasta Arezzo, wraz z Confcommercio. W sobotę sklepy będą otwarte do 21:00, oferując specjalne rabaty dla zwiedzających i wystawców, a na placach w mieście będzie grana muzyka na żywo.Pełen program na www.oroarezzo.it.