MATERIAŁ PARTNERA: Międzynarodowe Targi Złotej Biżuterii IEG





41. edycja targów to okazja do zapoznania się z włoskim designem, zakupem asortymentu do salonów jubilerskich oraz poznania opinii innych uczestników branży na temat zmian dokonujących się na rynku biżuteryjnym na całym świecie.Tegoroczne spotkanie w Arezzo, jak podkreślają organizatorzy, to możliwość wymiany poglądów na temat przyszłości rynku biżuteryjnego. Podczas targów odbywać się bowiem będą panele dyskusyjne na temat zrównoważonego rozwoju oraz zielonej biżuterii. To także szansa na poznanie nowych technologii używanych w branży jubilerskiej oraz trendów, które zapanują w modzie biżuteryjnej w nadchodzących sezonach.Podczas tegorocznej edycji targów organizatorzy przewidują możliwość uczestnictwa w konkursach złotniczych, m.in. w konkursie na najlepszą bransoletkę. Odwiedzający będą mieli również możliwość w obejrzeć i zakupić kolekcje pochodzące z rodzimych manufaktur włoskich, jak i znanych i uznanych na całym świecie marek jubilerskich. Jak podkreślają organizatorzy uczestnictwo w targach IEG to szansa na poszerzenie swojej wiedzy na temat nowoczesnej biżuterii i zakup nowych kolekcji jubilerskich.