Złoto ekologiczne

Polskiego Jubilera

Niestety informacje, którymi bombardowani są konsumenci na całym świecie, pokazują rynek biżuteryjny, jako rynek pełen nadużyć i to zarówno w stosunku do środowiska naturalnego, jak i wobec ludzi pracujących przy pozyskiwaniu surowca. Międzynarodowa organizacje oraz środowisko jubilerskie pracuje nad tym, aby branża jubilerska jawiła się ludziom jako branża przyjazna środowisku. W salonach jubilerskich na całym świecie można znaleźć biżuterię oznaczoną więc jako etyczną, ekologiczną, przyjazną środowisku czy z recyklingu.Etyczne złoto to złoto pozyskiwane z tzw. odpowiedzialnego górnictwa. Pozyskiwanie kruszcu odbywa się na małą skalę a klient docelowy może prześledzić każdy element procesu tworzenia jego biżuterii. Korzystanie z etycznego złota prowadzi do całkowitego wyeliminowania szarej strefy, ani przy wydobyciu surowca ani przy jego obróbce nie zatrudniane są dzieci, pracownicy mają odpowiednie warunki pracy, za którą otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie. Pozyskiwanie [...]