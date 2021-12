Srebro w sieci

Srebrna biżuteria autorska przeżywa trudny okres ze względu na fakt, że klienci pojawiający się w salonach jubilerskich szukają biżuterii złotej i okazjonalnej a coraz rzadziej kupują biżuterię ze względu na potrzebę serca.Początek pandemii to wielki wzrost sprzedaży biżuterii on-line. Polki chciały posiadać oryginalne ozdoby, które ożywiłyby ich stylizacje przed komputerem. Kupowały biżuterię autorską, która swoją oryginalnością podkreślała styl jej posiadaczki. – Potrzeby klientek zostały szybko zaspokojone – mówi Małgorzata Paczkowska, stylistyka modowa. – Praca zdalna początkowo była pewnym wyzwaniem dla pracowników, zależało im na odpowiedniej prezentacji siebie w sieci, dbali o każdy szczegół. Z czasem sytuacja to stała się powszechna i pracownikom przestało się chcieć spędzać wiele czasu na przygotowaniu odpowiedniej stylizacji. Przestali też kupować biżuterię, która podkreślałaby ich styl – dodaje. Polki coraz rzadziej kupują więc biżuterię srebrną za pośrednictwem sieci. Oczywiście wiele z nich przywiązanych jest do marek biżuteryjnych i chętnie zamawiają biżuterię na „poprawę humoru”. – Biżuteria srebrna kupowana jest przez Polki jako pewnego rodzaju nagroda dla samej siebie – mówi Małgorzata Pacz [...]