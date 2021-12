Pierścionek na zaręczyny

Marta Andrzejczak

Zjawisko, poza aspektami społecznymi, ma także korzystny wpływ na rynek biżuteryjny na całym świecie. Kupno pierścionka zaręczynowego stało się pewnego rodzaju modą i wywarło wpływ na rozwój rynku jubilerskiego na świecie. Skorzystały zwłaszcza mniejsze manufaktury jubilerskie, które oferowały swoim klientom niekonwencjonalne rozwiązania oraz pozwalały na wspólne projektowanie symbolicznego pierścienia.- Pandemia wyzwoliła w ludziach chęć i potrzebę okazania sobie na wzajem miłości i przywiązania – mówi Maria Boguszewicz, psycholog. – Stała się doskonałą okazją do podjęcia decyzji o ślubie, poczęciu dziecka, ale także rozwodzie czy rozstaniu. Nastąpiło przewartościowanie – każdy z nas musiał odpowiedzieć sobie na pytanie – co jest dla nas najważniejsze? I tym należy tłumaczyć tłumne zaręczyny – dodaje. Z okazji zaręczyn ofiarowywano sobie pierścionki, które, co ciekawe, niekoniecznie wpisywały się w najnowsze trendy mody. [...]