Ślub w cieniu pandemii

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Marta Andrzejczak

Sprzedaż obrączek w sklepach internetowych w czasie pandemii wzrosła niemal trzykrotnie. Klienci poszukiwali odpowiedniego modelu w sieci i bardzo często decydowali się na jego zakup. Decydujący jednak wpływ na rozwój sprzedaży obrączek przez internet miało dostosowanie oferty przez sprzedających. Producenci biżuterii ślubnej dostosowali swoją ofertę pod potrzeby klientów, udzielali znaczących rabatów i co nie jest przez znaczenia pozwalali na oddanie wybranego wyrobu bez podania przyczyny.Właściciele sklepów internetowych bardzo szybko zareagowali na potrzebę udostępnienia swojego asortymentu w sieci. Nie czekając na kolejne obostrzenia masowo otwierali sklepy internetowe, dzięki czemu nie utracili klientów i mieli szansę na rozwój swojej działalności. Oferta obrączek prezentowana w sieci nie różniła się od tej oferowanej w tradycyjnych salonach, a dzięki różnorodności ofert i licznym udogodnienim dla klientów, cieszyła się wielką popularnością wśród kupujących. – Skala sprzedaży biżuterii w sieci w czasie pandemii przekroczyła oczekiwania producentów biżuterii, zwłaszcza w początkowym okresie jej trwania – mówi Marek Nowotnik, ekonomista, WSAiB. – Polacy zamknięci w domach poszukiwali alternatywnych zajęć i bardzo chętnie dokonywali zakupów przez internet. Kupno biżuterii ślubnej w sieci stało się łatwe i nie obciążone żadnym ryzykiem, co z kolei doprowadziło do tego, że klienci przebierali w morzu ofert i podejmowali przemyślaną decyzję – dodaje. Największą popularnością cieszyły się obrączki oferowane przez największ [...]