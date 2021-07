Piękno zaklęte w czasie

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Rozmawiała Marta Andrzejczak

Anna Betley: Pomysł na projektowanie tarcz do zegark w towarzyszył mi już od długiego czasu. Zegarek z tarczą emalierską to „wisienka na torcie” w pracy emaliera. Tak naprawdę moja fascynacja tematem zrodziła się w chwili, gdy zobaczyłam zegarki z tego typu tarczami w zegarkach Patek Philippe i Cartiera. Myśl, aby powstał zegarek z tarczą w moim wykonaniu zakotwiczyła w mojej głowie. Stało się to marzeniem, kt re czekało na odpowiedni czas. Wiedziałam, że sama nie udźwignę tematu sztuki zegarmistrzowskiej i potrzebowałam pomocy, aby m c zrealizować to marzenie, potrzebowałam profesjonalnego partnera do tego projektu, kogoś otwartego, znającego się w temacie, pasjonata i mistrza w swoim fachu, dla kt rego nie będzie żadnych przeszk d, gł wnie ze strony technicznej.ygoda ze sztuką zegarmistrzowską? Przygoda ze sztuką zegarmistrzowską była moją potrzebą stworzenia czegoś nowego w mojej ofercie. Chciałam połączyć element biżuteryjny z funkcją użytkowa, odpowiednią zar wno dla kobiet, jak i mężczyzn. Na początku myślałam oprawić moje tarcze w drewniane zegarki. Okazało się jednak, że to tego typu cyferblat w, zegarki muszą być wykonane ręcznie, egzemplarz po egzemplarzu, z odpowiednio dobranych i dopasowanych części. Do tego dochodził aspekt klasy zegark w. Zegarki z tarczami emalierskimi, zwłaszcza te wykonane w technice cloisonne, są niezwykle eleganckie i ekskluzywne, dlatego też potrzebują odpowiedniej oprawy. Zegarmistrz w do wsp łpracy poszukiwałam w r żny spos b. Najbardziej efektywne okazało się ogłoszenie umieszczone na jednej z zegarmistrzowskich grup w mediach społecznościowych. Najpierw podjęłam wsp łpracę z Pawłem Hołda z krakowskiej pracowni "P.H.Watches", z kt rym stworzyliśmy już kilkanaście zegark w. Z czasem powstały zegarki wsp łpracując z Andrzejem Trojanowskim z warszawskiej pracowni "TROY". Ostatnio zgłosiła się r wnież kijowska pracownia pod kierownictwem Vano Sujashvili "MWM Atelier".[...]