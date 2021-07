Nowe czasy nowe wymagania

Marta Andrzejczak Opracowane na podstawie dokumentów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Agenda 2030 zakłada realizację 17 celów Zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Założeniem jest, że działania na rzecz osiągania celów wymagają aktywności i osiągania postę­ pów równocześnie na tych trzech płaszczyznach i w sposób zintegrowany. należy zauważyć, że branża jubilerska będzie musiała podporządkować się nowym zasadom, które zakładają dąże­ nie do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji a także nakładają na branżę jubilerską odpowiedzialność za wpro­ wadzenie do atmosfery dwutlenku węgla. Branża jubilerska, aby funkcjo­ nować w nowych realiach, musi stać się branżą„zieloną”i dążyć do wprowadza­ nia na rynku nie tylko produktów jubi­ lerskich pochodzących z „etycznych źródeł”, ale także [...]