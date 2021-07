Zrównoważona ozdoba

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Marta Andrzejczak

„Certyfikat ekologiczny” staje się najważniejszym aspek- tem oferowanej przez producentów biżuterii, dlatego też wprowadzając asortyment do swoich sklepów należy mieć to na uwadze.Światowe trendy pokazują, że moda na biżuterię fashion dobiegła końca. biżuteria noszona tylko kilka razy nie spełnia już oczekiwań klientów. rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że konsumenci na całym świecie decydując się na zakup biżuterii, wybierają tę, która będzie im towarzy- szyła przez lata. kupowanie ozdób, które wychodzą z mody po jednym sezonie stało się zachowaniem prze- czącym zasadom zrówno- ważonego rozwoju. klienci na całym świecie wolą zapłacić więcej, ale mieć pewność, że biżuteria którą noszą jest biżuterią etyczną i jej produkcja nie przyczyniła się do degradacji środowiska naturalnego. jednocześnie zależy im, aby producenci przedstawili wraz z certyfikatem jakości biżuterii, inf [...]