Rewolucja 4.0 w branży jubilerskiej

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Marta Andrzejczak

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie. Branża jubilerska musi przystosować się do nowych warunków, które dyk- towane są przede wszystkim przez organizacje międzynarodowe. Musi dostosować się do„czwartej rewolucji” przemysłowej, która obejmie swoim zasięgiem nawet małe przedsiębiorstwa.Wszystkie podmioty działające na rynku jubilerskim, i to nie tylko polskim, będą zmuszone do poddania się koncepcji Przemysłu 4.0, jest to koncepcja opisująca proces transfor- macji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wyko- rzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. jak czytamy na stronie europejskiego centrum Wspierania zaawansowanej Produkcji (ecWzP), czynnikiem napędzającym transformację w kierunku prze- mysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług. zgodnie z definicją zakłada się, że przemysł zarówno ten wielki, jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa, będą musiały zainwestować w nowoczesne urządzenia i maszyny, które pozwolą na autonomiczną wymianę informacji, projektowa- nie produktów, a także doskonalenie procesów wytwórczych. Transformacja w kierunku przemysłu 4.0, według europejskiego centrum Wspierania za [...]