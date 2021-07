Smart G-Shock





G-Shock ma wbudowany moduł z monochromatyczno- -kolorowym wyświetlaczem, na którym pokazywane będą funkcje obsługiwane przez system WearOS. Zegarek posiada wbudowany wysokościomierz, prędkościomierz, ciśnieniomierz, akcelerometr, żyroskop, kompas, mikrofon oraz wibrację. Casio wprowadza również aplikację G-Shock Move, dzięki której wszelkie dane zebrane przez zegarek będzie można łatwo przeglądać, i dzielić się nimi w social mediach. Smart G-Shock ma wyświetlacz 1,2 cala oraz dotykowy ekran Zegarek z siecią łączyć się ma za pomocą Bluetootha V4.2 oraz Wi-Fi. Zasilająca całość bateria litowo-jonowa pozwoli na 1,5 dnia intensywnego korzystania z najważniejszych funkcji zegarka. Magnetyczne ładowanie do pełna nie powinno zająć więcej, niż 3 h. Kompozytowa koperta GSW-H1000 ma 65,6 x 56,3 x 19,5 mm, waży 103 g i jest wodoszczelna do 200 m.Cena zegarka to 3 000 złotych.