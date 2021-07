Spotkanie branży w Krakowie





Jubinale 2021 to szansa na powrót do normalności. Tradycyjna forma kontaktu pomiędzy kontrahentami po pandemii da branży jubilerskiej szansę na wzięcie oddechu. Na targach swoją ofertę przedstawią czołowe firmy polskiej branży jubi- lerskiej. Odwiedzający będą mieli okazję nie tylko dokonać zakupów, ale także wsłuchać się głos branży, która po raz od wielu miesięcy będzie miała okazję wspólnie zastanowić się nad przyszłością swoich przedsięwzięć. Targi Jubinale będą także platformą wymian doświadczeń związanych z niemal półtora rocznym zamknięciem. Organizatorzy zapewniają bez- pieczeństwo podczas wydarzenia oraz szansę na powrót do stanu sprzed pandemii.