Legnicki Festiwal SREBRO 2021





Rozpoczął się maj, a wraz z nim Festiwal SREBRO – jeden z największych w Europie przegląd prezentujący dokonania czołowych autorów współczesnej biżuterii artystycznej – który organizowany jest przez legnicką Galerię Sztuki już po raz czterdziesty pierwszy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, a jego kulminacja online przypadnie na dni 28-29.05.2021 r. Towarzyszyć jej będzie – transmitowane online – ogłoszenie wyników 29. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej. Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez jury spośród 186 artystów z 35 krajów, którzy w ubiegłym roku zgłaszali swój udział i nadsyłali prace, będące odpowiedzią na temat przewodni „Wciąż człowiek?”. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej znajduje się na TUTAJ Na tegoroczną odsłonę Legnickiego Festiwalu SREBRO składa się 14 prezentacji biżuterii autorstwa ponad 500 artystów, m.in. z Polski, Francji, Belgii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Chin. W programie znajduje się cykl prezentacji Sylwetek Twórców: w tym roku przyjrzymy się przekrojowemu przeglądowi prac prof. Andrzeja Szadkowskiego, jednego z najważniejszych polskich artystów-złotników, a także Marion Delarue, która podejmuje problem iluzji, imitacji i stanu przemiany, czego wyrazem są jej kolekcje: Biżuteria z Agatu i Papuzi wielbiciele, oraz Delphine Perrache, znanej ze swej fascynacji przestrzennością i architektonicznymi, trójwymiarowymi kompozycjami. Ponadto w ramach tegorocznego SREBRA szanse na prezentację swoich dokonań mają także młodzi twórcy kształcący się na kierunkach artystycznych i projektowych. W cyklu Srebrne Szkoły prezentowane są Pracownia Metalu i Biżuterii S+M+L_XL (Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie, Słowacja) pod kierunkiem prof. Karola Weisslechnera, oraz Wydział Biżuterii i Metalu na Akademii Sztuk Pięknych (Uniwersytet w Shanghaju, Chiny), prowadzony przez prof. Shannon Guo. Z kolei w ramach debiutanckich wystaw prezentowana jest biżuteria Luizy Mężyńskiej i Justyny Kowalczyk – niedawnych absolwentek Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.Retrospektywnego spojrzenia na polską biżuterię artystyczną lat ’80 i ’90 dostarczy nam ekspozycja Handmade 2. Polska sztuka srebra 1979-1999, prezentująca zbiory złotnicze Muzeum Miedzi w Legnicy – współorganizatora wystawy. Kolejny punkt programu stanowi szósta odsłona międzynarodowego projektu Extranalities, którego idea polega na stworzeniu biżuterii w oparciu o przedmioty otrzymane od pozostałych członków przedsięwzięcia. Obecna odsłona przebiega będzie pod hasłem przewodnim Mechanorganic, a uczestniczą w niej będą inicjatorzy – Herman Hermsen i Timothy Information Limited oraz zaproszeni artyści: Peter Vermandere, Felieke van der Leest, Sofia Björkman, Denise Reytan oraz Sara Gackowska.Podczas Festiwalu w Legnicy można zwiedzić także wystawy zorganizowane w ramach Międzynarodowego Konkursu Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE 2019, przebiegającego pod hasłem Protezeusze, organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, oraz 24. Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD 2020, pt. Ostateczne piękno, który odbywa się co roku w ramach Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif w Gdańsku. Ostatnim punktem programu jest ekspozycja prac, które wzięły udzial w konkursie Surveillance jewellery, organizowanym przez Międzynarodowe Bałtyckie Targi Jubilerskie w Wilnie w 2021 r.Festiwal SREBRO dostępny jest „w sieci” m.in. dzięki filmom z oprowadzaniami kuratorskimi po poszczególnych ekspozycjach, sesjom zdjęciowym, oraz katalogom wystaw, dostępnym do pobrania na stronie internetowej wydarzenia. Organizatorzy zachęcają do śledzenia strony: silver.legnica.eu oraz mediów społecznościowych ( Facebook Instagram ).