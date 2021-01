Biżuteria w komórce

Firmy informatyczne oferują swoim klientom nowe usługi, których celem jest nie tylko zwiększenie sprzedaży i usprawnienie pracy personelu salonu jubilerskiego, ale także ułatwienie dokonywania zakupów klientom detalicznym.Polskie społeczeństwo niezwykle szybko przyswaja sobie wszelkie nowości informatyczne. Lubi korzystać z udogodnień oferowanych przez firmy informatyczne. Dlatego też zdziwienie budzi fakt, że branża jubilerska niezwykle rzadko wykorzystuje tę cechę Polaków do promocji biżuterii. Odnotowania wymaga fakt, że na świecie coraz więcej marek jubilerskich wprowadza aplikacje, które pozwalają osobą zainteresowanym kupnem biżuterii na zapoznanie się z ofertą znanych firm biżuteryjnych oraz łatwe i bezpieczne zakupy. Aplikacje jubilerskie z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też są one stale rozbudowywane i udoskonalane, aby spełniały oczekiwania konsumentów. Najczęściej nowoczesne aplikacje wprowadzane są przez internetowe platformy sprzedaży biżuterii. Jedną z ciekawszych jest aplikacja AR Jewellery try-on.Jest to aplikacja, która pozwala kupującym wirtualnie „przymierzyć” pierścionki, bransoletki czy naszyjniki przed ich zakupem. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie i możemy „przymierzać” biżuterię z całego świata dostępn [...]