Sprzedaż zegarków w czasie pandemii

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Klienci polskich salonów zegarmistrzowskich to przede wszystkim mężczyźni, którzy decydowali się na zakup zegarka ze względów prestiżowych. W czasie lockdownu nie byli skłonni przeznaczać swoich pieniędzy za zakup zbytecznego w tej sytuacji przedmiotu. Brak możliwości wyjścia z domu oraz niepewność jutra sprawiła, że większość klientów zdecydowała się wstrzymać ze swoimi wydatkami na zegarek.W czasie gdy kobiety mimo wszystko decydowały się na zakup biżuterii i odzieży, mężczyźni wykazywali większą rozwagę w podejmowaniu decyzji o wydaniu oszczędności na produkty luksusowe. Sytuacja zmieniła się przed świętami Bożego Narodzenia, gdy na zakupy do salonów zegarmistrzowskich ruszyły kobiety, chcące obdarować swoich najbliższych prezentem. – Niestety mimo że w grudniu sprzedaż zegarków wzrosła to nie sprawi, że właściciele sklepów z zegarkami mogą spać spokojnie. Ten rok to katastrofa - od marca do września – nie sprzedawało się niemal nic – mówi Bartłomiej Wierzbicki, sprzedawca zegarków. – Sprzedaż biżuterii online była rekordowa na początku lockdownu, jednak ta fala ominęła rynek zegarków – dodaje.Polacy, którzy nosili się nawet z zamiarem zakupu czasomierza, w dobie pandemii zmieniali preferencje i wybierali smartwatche. Szybkie połączenia z internetem, możliwość dokonywania płatności sprawiały, że były to i nadal są najczęściej wybierane czasomierze na rynku. – Wpływ na popularność smartwatchy mają również preferencyjne [...]