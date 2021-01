Doszkalanie przez internet

Dla wielu przedstawicieli pandemia jest szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz rozwijanie swoich pasji. Złotnicy, projektanci biżuterii oraz jubilerzy dopiero stawiający pierwsze kroki w branży mają szansę na podejrzenie warsztatów najlepszych i nauczenie się nowych technik złotniczych oraz na doskonalenie swojego rzemiosła bez opuszczenia swojej pracowani jubilerskiej.Zamknięcie pracowni i warsztatów jubilerskich dla klientów spowodowało, że ich właściciele zaczęli poszukiwać innego sposobu na dotarcie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Większość z nich zdecydowała się na zakładanie lub rozwijanie już istniejącego sklepu autorskiego, jednak część poszła inną ścieżką i rozpoczęła szkolenia złotnicze za pośrednictwem sieci. I jak się okazało – dla części z nich był to strzał w dziesiątkę. Światowa branża jubilerska nie próżnowała w okresie lockdownu, tylko rozwijała swoje umiejętności za pośrednictwem internetu, uczyła się wykorzystywania możliwości jakie niosą nowoczesne technologie, wymieniała poglądy czy dzieliła się doświadczeniem. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji organizacje zrzeszające złotników prowadziły szkolenia online, które pozwalały na poznanie narodowych złotników.Prowadzone szkolenia były płatne i dostępne dla członków stowarzyszeń, dzięki czemu złotnicy mieli możliwość we własnym gronie, wchodzić w świat sztuki. Szkolenia umożliwiały wyćwiczenie technik we własnej pracowani jubilerskiej, przy wykorzystaniu swoich narzędzi i surowców, co oczy [...]