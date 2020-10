Złoto odzyskane z rynku

Karol Kulej

Polakom, którym zależy na sprzedaży biżuterii, wychodzą naprzeciw rozmaite firmy, które elastycznie dostosowują się do potrzeb klientów. Kosztowności można spieniężyć podczas wizyty w centrum handlowym czy też wysłać je kurierem do punktu skupu, a gotówkę odebrać niemal od razu.Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku Polacy mogli sprzedać w punktach skupu biżuterii 17 ton złotych ozdób. Ze szczątkowych danych wynika, że obrót złotą biżuterią był w ubiegłym roku rekordowy. I mimo że daleko nam jeszcze do rynku niemieckiego, gdzie w ciągu roku obrót złotem dochodzi do 160 ton, to i tak na polskim rynku pojawia się wiele podmiotów zainteresowanych kupnem biżuterii wykonanej z metali szlachetnych. W ciągu ostatniego roku w Polsce pojawiło się wiele zachodnich koncernów zainteresowanych skupem złotej i srebrnej biżuterii.Jednym z nich jest MoneyNow!, który ma w naszym kraju ponad 20 oddziałów. Kolejnym liczącym się graczem jest firma GoldBuyers, która posiada [...]