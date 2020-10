Zegarek na miarę

Wartość rynku zegarmistrzowskiego, według prognoz Ministerstwa Gospodarki, w roku 2020 wyniesie nieco ponad 300 mln zł. Rynek ten stale się poszerza, a szansy zaistnienia na nim poszukuje coraz więcej polskich projektantów, którzy swoje innowacyjne pomysły chcą wyrazić w stworzeniu nowoczesnych i funkcjonalnych czasomierzy.Należy zwrócić uwagę, że większość dostępnych w Polsce czasomierzy importowana jest z zagranicy, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się w naszym kraju szwajcarskie marki. Nie można jednak nie zauważyć, że na rodzimym rynku próbują zaistnieć nie tylko polskie marki zegarmistrzowskie, ale także młodzi projektanci, którzy niekonwencjonalnym wzornictwem zwracają uwagę konsumentów.Niemal 80 proc. zegarków sprzedawanych w Polsce to zegarki męskie. Nie dziwi zatem fakt, że to w tym segmencie rynku pojawiają się nowe podmioty gospodarcze oferujące swoje usługi. Zainteresowanie rynkiem zegarków męskich wśród młodych projektantów z każdym rokiem rośnie. Ich projekty są śmielsze, a wzornictwo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Należy zauważyć, że projektanci, tworząc swoje kolekcje zegarków, odwołują się do trendów, które obecne są w modzie jubilerskiej. Wykorzystują materiały i wzory, które zdobyły uznanie klientów na całym świecie. We wzornictwie zegarmistrzowskim dostrzegalnym kierunkiem jest ekologia. Na rynku pojawia się bowiem wiele modeli zegarków wykonanych z materiałów ekologicznych. Duże uznanie zyskały modele czasomierzy wykonane z drewna. Proste wzorn [...]