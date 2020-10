Pudełko buduje markę

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Zbudowanie odpowiedniej narracji w dzisiejszych czasach wiąże się z posiadaniem opakowań ekologicznych. Należy pamiętać, że pudełko to niezwykle ważne medium, za pomocą którego docieramy ze swoim przekazem do potencjalnego klienta, dlatego tak istotne jest, aby spełniało ono oczekiwania konsumentów.Luksusowy produkt musi zostać umieszczony w opakowaniu, które oznaczone jest logo marki. Najłatwiejszym i zarazem najtańszym sposobem na przeniknięcie do świadomości klienta za pośrednictwem logo danego salonu jest umieszczenie go na opakowaniu z kupioną przez niego biżuterią. Warto również zastanowić się nad dołączaniem do każdego opakowania wizytówki produktu. Informacja na temat kamienia użytego w danej biżuterii, sposobu pielęgnacji biżuterii czy wręcz krótka historia biżuterii umieszczona na bileciku dodanym do zakupu sprawi, że klient będzie postrzegał nasz sklep znacznie lepiej. Informacje przekazane klientowi nie tylko będą świadczyły o doskonałej jakości usług oferowanych w danym salonie jubilerskim, ale także będą poszerzały wiedzę Polaków na temat biżuterii i promowały ten salon. Wizytówka biżuterii to także bezpłatna reklama salonu jubilerskiego. Poza umieszczeniem na opakowaniu jego logo warto także zastanowić się nad zaprojektowaniem własnego rodzaju opakowania. Działające na rynku jubilerskim firmy produkujące opakowania wprowadzają do swojej oferty możliwość samodzielnego projektowania opakowań. Właściciele salonów jubilerskich czy galerii z biżuterią autorską, poza tradycyjnymi pudełkami na biżuterię, mają zatem możliwość zaproponować klientom stworzenie własnego opakowania, które zostanie wykonane zgodnie z [...]