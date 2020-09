Znikające zawody

Dość dobrze radzą sobie salony zegarmistrzowskie zlokalizowane w centrach handlowych, jednak i na nich lockdown odcisnął piętno. Branża zegarmistrzowska w Polsce niestety przeżywa trudny okres i nie wiadomo, czy uda jej się podnieść po kryzysie.W ostatnim czasie spadła sprzedaż zegarków mechanicznych. Polacy ulegają modzie na zegarki inteligentne i chętnie decydują się na ich zakup za pośrednictwem sieci. Najbogatsi, kupując zegarek szwajcarskich marek, udają się do centrów handlowych, aby tam przyjrzeć się wymarzonemu modelowi. Sytuacja ta powoduje, że znaczna część małych warsztatów zegarmistrzowskich upada. – Po lockdownie nie otworzyłem już swojego sklepu – mówi Stefan Krzyżanowski, zegarmistrz z Wolsztyna. – I przed pandemią klientów było jak na lekarstwo, a przyszły niemal trzy miesiące zamknięcia i nie miałem po co wracać. Poza tym może już czas iść na emeryturę. Zegarmistrzowie starzeją się, nie ma ich następców. Zawód umiera – narzeka. Wiele małych zakładów zegarmistrzowskich upadło po przymusowej kwarantannie narodowej. Opłaty związane z czynszem, zatrudnieniem pracowników i – co najistotniejsze – brak perspektyw na przyszłość sprawiły, że znaczna część salonów zegarmistrzowskich nie wznowiła pracy po lockdownie. Branża zegarmistrzowska bor [...]