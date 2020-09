Eksport polskiej biżuterii

Odwołane bądź przełożone targi jubilerskie, brak możliwości produkcji biżuterii na taką skalę jak dotychczas, problemy z pozyskaniem surowca – wszystko to odbiło się niekorzystanie na polskiej branży jubilerskiej. Polacy, aby utrzymać swoją pozycję trzeciego państwa na świecie o największej produkcji wyrobów ze srebra, muszą szukać nowych rynków zbytu, a to w obecnej sytuacji nie jest zadaniem łatwym.Wpływ na zmniejszenie się polskiego eksportu biżuterii ma nie tylko epidemia koronawirusa, ale także niepokoje społeczne, które wybuchają na całym świecie. Międzynarodowa społeczność nie inwestuje pieniędzy w biżuterię, a co za tym idzie, właściciele sklepów oraz galerii z biżuterią nie składają zamówień u polskich producentów. Rynek wydaje się nasycony polskimi wyrobami z bursztynem.Zauważyć należy również, że znaczne utrudnienia w poruszaniu się po świecie nie sprzyjają handlowi biżuterią. Odwołanie międzynarodowych targów odbywających się w różnych częściach świata oraz Expo 2020, które zostało przełożone o rok, [...]