Sprzedaż biżuterii w kurortach

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Wakacje to czas rozprężenia i mimo że Polacy spędzają je w nieco innych niż dotychczaswarunkach, to nie zapominają o kupnie biżuterii.Nasza rzeczywistość znacznie się zmieniła w ciągu ostatniego czasu z powodu koronawirusa, jednak w polskich kurortach sprzedaż biżuterii utrzymuje się na wysokim poziomie. Polacy chcą normalności i chętnie przeznaczają pieniądze na wakacyjne pamiątki. Twórcy biżuterii i właściciele sklepów i kramów z biżuterią podkreślają, że w tym roku preferencje klientów dokonujących zakupów biżuterii podczas wakacyjnych wojaży zmieniły się. Polacy wybierają biżuterię droższą – srebrną i złotą, która poza walorami estetycznymi ma także wartość inwestycyjną.Polacy chcą poczuć się normalnie i dlatego tak licznie pojawili się w tym roku w wakacyjnych kurortach. Szukając rozrywek, chętnie zaglądają do miejscowych muzeów czy skansenów, zwiedzają liczne polskie zabytki. I tę okazję wykorzystali twórcy i sprzedawcy biżuterii. Jak Polska długa i szeroka w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów pojawili się sprzedawcy biżuterii, którzy oferują swoje wyroby. A chętnych na nie nie brakuje. – Moim zdaniem Polacy chcą przywieść z wakacji wartościowy przedmiot, który nie tylko pozwoli im na poprawę samopoczucia, ale także stanie się pamiątką po udanych wakacjach – mówi Katarzyna Olesińska, właścicielka sklepu z biżuterią w Karpicku. – Wybierają biżuterię wykonaną przede wszystkim ze srebra, często bursztynową, ale nierzadko zdarza się, że decydują się na złote kolczyki czy pierścionek – dodaje. Polacy chcą bowiem przeznaczyć pieniądze na przedmioty wartościowe, trwałe, które przedstawiają wartość nie tylko emocjonaln [...]