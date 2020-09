Tarcza antykryzysowa dla złotnika

Polscy przedsiębiorcy skorzystali z pomocy, jakiej udzielił rząd w pierwszych miesiącach lockdownu, ale należy pamiętać, że wciąż istnieje możliwość wzięcia pomocy wynikającej z ustaw antykryzysowych 3 i 4.Mikro, małe i średnie firmy mogą wciąż korzystać ze wsparcia finansowego z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. To dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne możliwe jest w razie spadku obrotów spowodowanych pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy, aby ubiegać się o wsparcie, muszą wykazać spadek obrotów o co najmniej 30 proc.Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.W ustawie antykryzysowej czytamy także, że dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 [...]