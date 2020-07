13. edycja Międzynarodowych Targów JUBINALE, która odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2020 była wyjątkowa pod każdym względem.





Podczas tegorocznej edycji JUBINALE prezentowana była obszerna oferta biżuterii z bursztynem jak i samego surowca oraz biżuteria srebrna, złota, kamienie, perły, zegarki oraz oferta techniczna i inne usługi i produkty powiązane z branżą jubilerską. Wystawcy przyjechali do Krakowa nie tylko z Polski – mimo licznych obostrzeń gościliśmy firmy z Litwy, Włoch, Anglii oraz Austrii. Natomiast kupcy przyjechali również ze Słowacji, Litwy, Włoch, Czech, Chin, Niemiec, Austrii, Słowenii, Szwajcarii oraz Turcji, co uważamy za spory sukces!W tym roku ilość wystawców była na poziomie 35% zwykłej ilości, natomiast ilość kupców proporcjonalnie do ilości Wystawców była zadowalająca i przekroczyła oczekiwania sporej części wystawców – szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta biżuterii złotej i srebrnej.Zdecydowanym trendem wśród odwiedzających okazało się być przybywanie jednej osoby z firmy, co z kolei przełożyło się na to, że większość odwiedzających gości było osobami decyzyjnymi. Dbając o bezpieczeństwo uczestników targów, w tym roku wszystkie dni targowe przeznaczone były tylko dla branży jubilerskiej, w celu ograniczenia ilości odwiedzających do tych najbardziej korzystnych dla branży. Uczestnicy targów jak co roku mogli również skorzystać z bezpłatnej porady branżowych ekspertów w zakresie naprawy, pielęgnacji i wyceny wyrobów oraz kamieni jubilerskich jak i porad przedstawicieli najważniejszych polskich stowarzyszeń i organizacji branżowych, tj. Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich.Targom JUBINALE towarzyszyła strefa "Trendy Projektantów". I choć w bardzo ograniczonej formie to licznie odwiedzana, swoją obecnością udowodniła w tym roku, że warto podjąć ryzyko. Po raz kolejny targi JUBINALE zostały wsparte przez stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz otrzymały patronaty medialne od najważniejszych polskich wydawnictw w dziedzinie branży jubilerskiej. Dodatkowo od tego roku ponownie zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.Jest nam niezmiernie miło, że uczestnicy targów byli tak zdyscyplinowani i współpracowali z organizatorem oraz Wystawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa na targach sobie i innym uczestnikom, dostosowując się do zaleceń ministerstwa. Maseczki, regularna dezynfekcja dłoni, mierzenie temperatury przy każdorazowym wejściu na halę – to tylko niektóre z procedur przestrzeganych podczas JUBINALE 2020.Tegoroczne targi pokazały, że mimo różnych trudności, strachu i niepewności, ale przy wspólnym zaangażowaniu można zdziałać coś dobrego dla siebie i dla branży.