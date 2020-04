Problem na rynku zegarków

Zegarki kupowane są znacznie rzadziej niż przedmioty jubilerskie. Czasomierz jest symbolem prestiżu, oznaką luksusu. Widmo kryzysu gospodarczego z całą pewnością nie będzie sprzyjać kupnu zegarków.– Drogie markowe szwajcarskie zegarki przez najbliższy czas nie będą znajdowały się w sferze zainteresowania konsumentów z dwóch powodów. Po pierwsze – klienci nie będą mieli za co ich kupować, po drugie – w złym guście będzie manifestowanie swojego bogactwa – przewiduje Mikołaj Pieruchowski, importer zegarków. Kryzys gospodarczy dotknie z całą pewnością rynek europejski, chiński i amerykański, czyli te, które do tej pory były głównymi odbiorcami czasomierzy. – Czasy recesji spowodują, że posiadacze drogocennych zegarków będą je raczej chować do szuflad, a nie obnosić się z nimi, co z kolei sprawi, że ci aspirujący przestaną odwiedzać salony zegarmistrzowskie na całym świecie – uważa Mikołaj Pieruchowski. Warto zauważyć, że branża zegarmistrzowska już od kilku sezonów boryka się z problemami. Sprzedaż zegarków spada, wpływ na taki [...]