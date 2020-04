Biżuteria Fridy Kahlo

Marta Andrzejczak

Urodzona w 1907 r. Kahlo osiągnęła sławę za sprawą swojej sztuki i osobowości, która ostatecznie uczyniła ją nieśmiertelną. Jej wizerunek rozpoznawalny jest na całym świecie, stała się nośnikiem popkultury, ikoną, do której nawiązują współcześni twórcy. Autoportrety Fridy bez skrupułów przedstawiają niepełnosprawność fizyczną i szczerze nawiązują do burzliwego życia emocjonalnego. Artystka stworzyła styl określany dziś mianem stylu Kahlo, czyli noszenia kolorowych, tradycyjnych meksykańskich sukienek i fryzur, a także biżuterii z wyszukanymi, wiszącymi lub opadającymi kolczykami i ociosanymi, ręcznie robionymi kamiennymi naszyjnikami. Warto zauważyć, że Frida zaczęła tworzyć po wypadku, którego była ofiarą. Młoda artystka zainteresowała się malarstwem podczas pobytu w szpitalu. Jej przeżycia doprowadziły ostatecznie do porzucenia szkoły medycznej na rzecz uprawiania sztuki. W trakcie trzymiesięcznego okresu unieruchomienia w gipsie zajęła się tworzeniem autoportretów. Tłumaczyła ten fakt słowami: „Maluję siebie, ponieważ najczęściej przebywam w odosobnieniu i znam do [...]