Prezenty z okazji uroczystości religijnych

Marta Andrzejczak

Ograniczenie możliwości swobodnego spotykania się ludzi powoduje, że odwoływane są wszelkie uroczystości, i to zarówno te państwowe i kulturalne, jak i rodzinne. A to z kolei powoduje, że chrzty, komunie święte czy śluby będą świętowane tylko w gronie najbliższej rodziny, co bezpośrednio przekłada się na spadek sprzedaży prezentów.– Trudno przewidzieć, jak będą zachowywać się konsumenci, gdy sytuacja zostanie ustabilizowana – mówi jubiler Bogdan Wyżykiewicz. – Ani biżuteria, ani srebrne przedmioty dawane jako prezenty z okazji uroczystości religijnych nie są produktami pierwszej potrzeby. Bardzo łatwo można z nich zrezygnować – wskazuje. Niemniej jednak rynek przedmiotów religijnych stanowi niszę na rynku jubilerskim i już dziś dokonują na nim zakupów klienci, którzy doskonale wiedzą, czego chcą. – Popularnością w związku z uroczystościami religijnymi od wielu lat cieszą się niezmiennie obrazki związane z konkretnymi uroczystościami, tj. komunią, chrztem czy ślubem – mówi Sebastian Sitkowski z firmy Sovrani Poland. – Na chrzty klienci najczęściej kupują obrazki z aniołami z napisem „Pamiątka Chrztu Świętego”. W ostatnim czasie obserwujemy duże [...]