Samotna i szczęśliwa z obrączką na palcu

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Bycie samotną kobietą nie musi się już wiązać z kompleksami względem mężatek, na których palcach znajduje się obrączka. Kobiety niezależne same sobie kupują upragnioną biżuterię i z dumą prezentują biżuterię symbolizującą ich niezależność.Przyjęcie pierścionka zaręczynowego czy obrączki łączy się z deklaracją względem drugiej osoby. Nie inaczej jest w przypadku pierścionków i obrączek przeznaczonych dla singielek. Niektóre firmy jubilerskie tworzą pewnego rodzaju umowy, które klientka, kupując pierścionek, podpisuje. Zobowiązuje się tym samym do dbania o siebie i miłości do siebie niezależnie od okoliczności. – Taka forma promocji pierścionków daje klientom możliwość wyrażenia swojego zdania, zamanifestowania swojego wyboru – mówi Małgorzata Szafarska, trenerka personalna, promotorka pierścionków dla niezależnych kobiet. – Kobiety umieszczają dla siebie dedykację, grawerują motto życiowe lub datę, która jest dla nich ważna. Podpisanie zobowiązania w formie papierowej daje im poczucie zadowolenia i dumy z decyzji życiowej, jaką podjęły – uważa. Kobiety, które zdecydowały się na życie w pojedynkę, szukają złotników, którzy będą potrafili spełnić ich wymagania, dlatego największą popularnością cieszą się artyści, którzy wykonują biżuterię alternatywną. – Pierścionek jest symbolem, wizualizacją zobowiązania, które wobec siebie powzięły singielki. Chcą więc, aby odpowiadał on ich potrzebom, a nie był standardowym wzor [...]