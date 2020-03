Gospodarka cyfrowa po epidemii – szansa dla kryptowalut





Choć może brzmieć to obecnie dziwnie, w sieci można znaleźć coraz więcej artykułów, które przedstawiają pewne pozytywy pandemii koronawirusa. Autorzy wskazują np. na to, że spadła emisja dwutlenku węgla. My skoncentrujemy się na tym, jak to, co ma teraz miejsce, może zmienić nasze nawyki.