Biżuteria narodowa

Każde miasto czy region stara się wypromować swoją „specjalność” biżuteryjną. Twórcy coraz chętniej wykorzystują niekonwencjonalne materiały, aby zwrócić uwagę klientów już nie tylko na nietypową biżuterię, ale także na cechy charakterystyczne danego regionu. Jeszcze do niedawna na polskim rynku biżuterii regionalnej królował bursztyn i krzemień pasiasty, teraz pojawiają się na nim polskie opale, kryształy górskie, beton, koronki, węgiel. Twórcy eksperymentują z formą, wykorzystując do swoich projektów nowoczesne narzędzia jubilerskie, jak choćby druk 3D, które pozwalają na wkomponowanie w ozdobę cech charakterystycznych dla danego miasta czy regionu. Dla klientów liczy się przede wszystkim pomysł na stworzenie oryginalnej ozdoby, która podkreślałaby lokalny koloryt. Regionalna biżuteria Jeszcze do niedawna biżuteria regionalna traktowana była przede wszystkim jako pamiątka z podróży po Polsce.Klienci kupowali niekonwencjonalne ozdoby, chcąc posiadać przedmiot, który będzie przypominał im chwile spędzone w danym miejscu. Jednak ostatnio możemy zauważyć zmiany w podejściu Polaków do regionalnych ozdób, które zaczynają świadczyć o ich tożsamości lokalnej. – W Polsce można zauważyć wręcz modę na produ [...]