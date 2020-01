Narzędzia i maszyny jubilerskie chętnie odkupię

Karol Kulej

Każdy przedmiot bowiem, który trafia na rynek wtórny, w bardzo krótkim czasie znajduje kupca. Wszelkie narzędzia i maszyny jubilerskie, wyprzedawane z zamykanych zakładów jubilerskich, natychmiast znajdują nowych właścicieli. Wszystko za sprawą ogromnych kosztów, jakie pociąga za sobą kupno nowych maszyn jubilerskich. Warto zauważyć, że na polskim rynku z roku na rok pojawia się coraz więcej przedstawicieli handlowych, którzy umożliwiają kupno starych maszyn jubilerskich z zachodu Europy.Na rynku wtórnym pojawiają się wszystkie maszyny, narzędzia i meble jubilerskie, które znajdują się na wyposażeniu zakładu jubilerskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju wyciągi jubilerskie, które służą do odsysania opiłków i pyłu przy stanowisku obróbki. Zakup takiego profesjonalnego urządzenia wiąże się z dużym wydatkiem, dlatego też gros osób chciałoby móc zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt, przeznaczając na niego jak najmniej środków finansowych. Każdy używany przyrząd, którym można samodzielnie tworzyć bądź reperować biżuterię, znajduje się sferze zainteresowania osób zawodowo związanych z branżą jubilerską. Chętnych interesują palniki, wieszaki na żeliwnej podstawie, powiększarki czy urządzenia do kształtowania obrączek i pierścionków. – Najlepiej sprzedają się wyciągi jubilerskie i palniki, gdyż dzięki nim można swobodnie tworzyć biżuterię – mówi Magdalena Kopczyńska, pracownik sklepu Labdam. – Są one także stosunkowo drogie na rynku pierwotnym i wiele osób, chcąc zaopatrzyć swój warsztat w potrzebne urządzenia, woli sięgnąć po przedmioty, które kiedyś służyły komuś innemu – dodaje. Warto bowiem zauważyć, że osobami zainteresowanymi kupnem narzędzi i maszyn jubilerskich na rynku wtórnym są przede wszystkim jubilerzy posiadający własne punkty oraz projektanci biżuterii, którzy tworzą unikatowe egzemplarze biżuteryjne.Na rynku wtórnym zainteresowanie klientów kupnem narzędzi i maszyn jubilerskich znacznie przekracza ofertę. Dlatego też w ostatnim czasie część firm zdecydowała się na sprowadzanie używanych maszyn i narzędzi jubilerskich zza naszej zachodniej granicy. Sprowadzany sprzęt cieszy się takim samym zainteresowaniem wśród klientów jak rodzime narzędzia. – Rynek wtórny maszyn i narzędzi jubilerskich jest bardzo chłonny – mówi Marian Kwiatkowski, importer maszyn jubilerskich. – Jeszcze długo nie zdołamy zaspokoić oczekiwań naszych klientów – przewiduje. Jak podkreślają jubilerzy, na narzędzia jubilerskie może pozwolić sobie niemal każdy, jednak zakup profesjonalnej maszyny jubilerskiej wiąże się z wydatkiem, na który pozwolić mogą sobie tylko nieliczni przedstawiciele branży. Maszyny używane bywają nawet o 50 proc. tańsze niż nowe, które możemy znaleźć w sklepach, a ich jakość i możliwości eksploatacyjne są nienaganne. Każdy sprzedawca używanego sprzętu udziela bowiem klientowi trzymiesięcznej gwarancji tzw. rozruchowej, która umożl [...]