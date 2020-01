Kobieta ubrana w technologię

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Wiktoria Wilk

Projektanci starają się dostosować swoje nowe kolekcje biżuterii do oczekiwań klientek. Aktywna kobieta chce posiadać przedmioty, które ułatwią jej życie i sprawią, że poczuje się piękna.Inteligentna biżuteria przeznaczona dla kobiet jest nie tylko funkcjonalna, ale także piękna i stworzona zgodnie z trendami mody panującymi na rynku jubilerskim. Na naszych oczach biżuteria zmienia się z małego dzieła sztuki w designerski gadżet dla aktywnych kobiet. Pragną one otaczać się przedmiotami, które poza walorami estetycznymi mają także tę zaletę, że są praktyczne. Życie pod presją czasu powoduje, że aktywne panie chcą mieć stały dostęp do wiadomości, móc w każdej chwili nawiązać połączenie telefoniczne czy podyktować notatkę z listą zadań do wykonania. Ciągły pośpiech sprawia, że chętniej niż jeszcze kilka sezonów temu wybierają przedmioty, które dają im poczucie kontroli nad życiem. Nowoczesne urządzenia mobilne pozwalają na monitorowanie terminarza spotkań, aktywności, snu, stają się trenerami personalnymi i kontrolerami wykonanych zadań. Słowem, stają się niezastąpionymi towarzyszami życia.Oferta na rynku inteligentnej biżuterii skierowanej do kobiet jest bardzo różnorodna. Każda kobieta z całą pewnością znajdzie gadżet odpowiadający jej potrzebom, gdyż biżuteria z metką smart dostępna jest w wielu warianta [...]