TRANSPARENTNA PRZYSZŁOŚĆ – INNOWACYJNY T-OLED OD LG JEST JUŻ W POLSCE

Transparentny ekran OLED z linii LG Digital Signage dla firm, łączy wysoką jakość obrazu, charakterystyczną dla technologii OLED z eleganckim wzornictwem i 38-procentową przejrzystością. Technologia ta stanowi ogromny krok w rozwoju przyszłościowych wyświetlaczy, a zakres jej zastosowań dla biznesu, branży retail czy np. galerii pozwoli na nowy wymiar interakcji

Bezkonkurencyjna transparentność

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań wśród wyświetlaczy stał się transparentny ekran OLED (T-OLED). Technologia z pikselami emitującymi światło pozwala na produkcję ekranów, które pod względem transparentności czterokrotnie przewyższają zbliżone, konkurencyjne rozwiązania. Ekran T-OLED, charakteryzuje się nieskończenie dużym kontrastem i perfekcyjnym oddaniem kolorów, dzięki czemu umożliwia wyświetlanie zadziwiającego jakością obrazu na przezroczystym tle.

Dzięki LG Transparent OLED wyobraźnia stała się rzeczywistością - mówi Robert Buława – LGE ID Sales Director - Niewątpliwie Transparentny OLED to obecnie najbardziej innowacyjny produkt w portfolio dedykowanym biznesowym rozwiązaniom od firmy LG. Innowacyjny nie tylko z punktu widzenia firmy LGE ale i całego rynku AV. Dzięki transparentności, wyświetlacz ten idealnie harmonizuje się z otoczeniem, pozwalając dokładnie dostrzec to co znajduje się za ekranem. Produkt ten idealnie sprawdzi się jako rozwiązanie np. dla branży retail, pobudzając wyobraźnię klienta i zachęcając go do odwiedzenia sklepu czy salonu samochodowego.

Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Transparentność T- OLED wynosi aż 38%, podczas gdy największa transparentność osiągana przez panele LCD to tylko 10%. Gdy widzowie patrzą od przodu, przedmioty znajdujące się za ekranem tworzą całość z wyświetlanymi treściami. Przednia warstwa zabezpieczająca przed promieniowaniem UV sprawia, że wyświetlacz idealnie nadaje się do zastosowań w witrynach sklepowych, przyciągając wzrok przechodniów. Ze względu na szeroki kąt widzenia, wyświetlany obraz jest dobrze widoczny dla osób podchodzących do ekranu z dowolnego kierunku. Gdy widzowie stoją na wprost ekranu, wyświetlane zdjęcia i filmy nakładają się na przedmioty umieszczone za ekranem. Gama dostępnych zastosowań T-OLED wykracza jednak daleko poza witryny sklepowe i zdaje się być ograniczona tylko wyobraźnią człowieka.

Wyświetlanie treści w rozszerzonej rzeczywistości

Nowy poziom transparentności przekłada się na niezliczone, fascynujące możliwości prezentowania treści. Gdy panel T-OLED jest używany do wyświetlania ikon lub tekstu na tle przedmiotów lub scenerii, można uzyskać realistyczny efekt rzeczywistości rozszerzonej. Wysoka rozdzielczość oraz duży kontrast gwarantują fascynujący wygląd obrazu. Jeśli za ekranem zostaną odpowiednio rozmieszczone przedmioty, można uzyskać wrażenie wyjątkowego realizmu wyświetlanego obrazu. Gama zastosowań transparentnego wyświetlacza jest niezwykle szeroka, od witryn sklepowych przez wirtualne okna dla branży lotniczej, po instalacje w galeriach sztuki czy muzeach.

Efekt przezroczystej czerni

W odróżnieniu od innych transparentnych wyświetlaczy, w panelu T-OLED przezroczystym kolorem jest czarny a nie biały. Wyobraźmy sobie zdjęcie nocnej panoramy miasta. Na panelu T-OLED, nocne niebo za budynkami będzie transparentne. Gdy wyświetlany obraz ma czarne tło, krawędź ekranu jest ledwo dostrzegalna. Podczas gdy czarne tło staje się niewidoczne, jasne kolory, takie jak złoty lub srebrny wyglądają wspaniale i przyciągają wzrok.

Możliwości montażu

T-OLED zaprojektowano tak, aby zapewnić zarówno dobry wygląd zainstalowanego wyświetlacza, jak i łatwość montażu. Wyświetlacz waży niecałe 14 kg i jest dostępny w dwóch wersjach: Open Frame oraz Standalone. Wersja Open Frame wygląda jak 55-calowa tafla szkła i może być instalowana pojedynczo lub wbudowana w ścianę wideo 2 x N. Elementy sterujące mogą być ukryte w odległości nawet 1,6 m od wyświetlacza. Wersja Standalone to pojedynczy panel z elementami sterującymi wbudowanymi w podstawę.