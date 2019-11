Bezpieczeństwo jak złoto

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Czy bezpieczeństwo złota, kruszcu będącego przedmiotem obrotu handlowego, obróbki lub towarem na półce jubilerskiej, przez przedstawicieli branży jubilerskiej postrzegane powinno być podobnie? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale po kolei. Każda profesjonalnie działająca firma, dla której przedmiotem biznesu jest złoto, odpowiednio zabezpiecza je w sejfie, posiada system alarmowy, system telewizji przemysłowej, monitoring z ochroną i inne dostosowane do swoich potrzeb zabezpieczenia budowlane, techniczne i elektroniczne. Nie będę szczegółowo i bezpośrednio odnosił się do poszczególnych form i rozwiązań technicznych związanych z poziomem tych zabezpieczeń. Pomijam również sposób wykorzystywania, użytkowania, obsługi i administrowania tych jakże ważnych urządzeń i systemów zabezpieczeń w codziennym użytkowaniu – to temat na zupełnie inny artykuł. Poruszę kwestię trzech niematerialnych kierunków bezpieczeństwa, które pomijane i marginalizowane nie dają sposobności zaprezentowania swoich potencjalnych możliwości rozwoju branży.Zarządzanie firmą, w której działalność jest oparta na „produktach” na bazie złota, obarczona jest dużym ryzykiem jego utraty, sprzeniewierzenia lub kradzieży. Działalność firmy jubilerskiej podlega również regulacjom prawnym związanym z obrotem, procesowaniem, przechowywaniem, transportem oraz [...]