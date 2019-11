Biżuteria slow to najlepszy kierunek rozwoju biżuterii

Projektowanie biżuterii to moja pasja. Jest to dla mnie więcej niż artystyczna forma czy ozdoba. W przeciwieństwie do sztuki, np. rzeźby czy malarstwa, które współgrają z przestrzenią, w której się znajdują, biżuteria odnosi się przede wszystkim do osoby, która ją nosi. Moim głównym celem jest pokazanie, że użytkowe mogą być nie tylko klasyczne formy i kształty. Często na pozór nieoczywista forma i geometryczny kształt kojarzony jest z obiektem typowo galeryjnym, który pięknie prezentuje się w gablotach, ale nie jest wygodny w użytkowaniu. Ja staram się zaprojektować dany wzór tak, aby wizualnie był czymś nowym i ciekawym, ale również wygodnym w użytkowaniu. Oczywiście z drugiej strony biżuteria może być i jest doskonałym nośnikiem wyrazu artystycznego, konceptualnego. Uważam to za bardzo interesujące podejście i osobiście również tworzę tego typu obiekty.Moje produkty skierowane są do osób zwracających uwagę na detale. Moje [...]