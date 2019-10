Moim zdaniem… na Dolnym i Górnym Śląsku.



Mariusz Pajączkowski

Zdużą przyjemnością informujemy, że do projektu dołączyło dwunastu nowych autorów, osoby uczestniczące już wcześniej przesłały kolejne prace. Wystawa zmienia się z pokazu na pokaz, pojawiają się nowe wątki, rozwija się dyskusja na tematy podniesione wcześniej. Jeden z uczestników zwrócił uwagę, że projekt, który powstał w Polsce, z czasem stawał się coraz bardziej europejski, a zaczyna być światowy. Uczestniczą w nim prace autorów z Australii, obu Ameryk, a nawet prace (choć nadesłane z Niemiec) powstałe w Kenii. Jakie będą kolejne spotkania? Zobaczymy.Jako organizatorzy cieszymy się, że pomysł otwartego projektu, do którego dołączyć można w każdej chwili, bez presji czasowej, jest doceniany przez autorów. Spotkaniu w Legnicy będzie towarzyszył kolejny folder „Uzupełnienie 7”. Od czerwca zeszłego roku już siedem razy papierowa dokumentacja katalogu rozpoczynającego projekt była opracowywana i wydawana przez PB Group ze szczególnym zaangażowaniem Andrzeja i Piotra Sadowskich. Dzięki Markowi Nowaczykowi i Annie Rojkowskiej wszystkie informacje w drukach i na stronie www.moimzdaniem.info / www.in-my-opinion.info można znaleźć również w wersji angielskiej. Ze względu na zbieżność dat startu wystawy w Legnicy z datą warszawskich targów zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie na zakończenie wystawy. Gorąco zapraszamy wszystkich do Galerii Sztuki w Legnicy 25 października.Oficjalnie finisaż rozpocznie się o godz. 18.00, ale już od wczesnego popołudnia będzie miło zobaczyć się na legnickim rynku. Po finisażu wystawy zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się po raz pierwszy w ciągu 40 lat istnienia Legnicy! Tego dnia zakończą się obchody czterdziestolecia wspólnych legnickich wystaw. Swoją obecność już teraz zapowiedzieli ci, którzy na wernisaże przyjeżdżali tu przed laty. I ci, którzy swoje prace nadsyłają obecnie. Uczestnicy wystaw z różnych czasów razem. Wspomnimy tych, którzy Legnicę tworzyli, i tych, którzy odeszli. Posłuchamy tych, którzy Legnicę tworzą współcześnie. Mam nadzieję, że wszystkich! To jest możliwe. Tu będzie można spotkać „staruchów”, tu „starszyzna” pozna tych, którzy dopiero swoją historię z Legnicą rozpoczynają i którzy będą ją budowali w przyszłości. Zapisz datę 25 października w kalendarzu. Tak ważnego zapisu dawno nie było i chyba długo nie będzie. Jeżeli będziesz jechał samochodem i miał wolne miejsca, napisz: wystawa@moimzdaniem.info. Jeżeli chcesz przybyć, a nie masz jak, napisz tym bardziej. Lub zadzwoń. TEGO DNIA NAPRAW DĘ WAR TO TU BY Ć! A kolejne spotkanie z trójwymiarowym złotniczym zdaniem już zapowiadamy. Od listopada do stycznia 2020 r. wystawa będzie gościła w Muzeum Miejskim w Zabrzu. Szczegóły tego wydarzenia będzie można poznać, odwiedzając stronę www.moimzdaniem.info (kalendarium i aktualności). Już dziś zapraszamy: dołączcie do projektu, odwiedźcie Zabrze, spotkajmy się na Górnym Śląsku.