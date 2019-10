Vicenzaoro w trosce o ekosystem





Sukcesem okazały się krótkie rozmowy z gemmologami, którzy starali się rozwiewać wszelkie wątpliwości dręczące producentów biżuterii, wynikające z pojawiania się na rynku nowych kamieni jubilerskich. Trzydziestominutowe, rotacyjnie prowadzone rozmowy ze specjalistami z Italian Gemmology Institute cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród odwiedzających targi.Uwagę gości skupiły przede wszystkim diamenty syntetyczne, które powstają w laboratoriach gemmologicznych. Ich właściwości fizyczno-chemiczne, struktura oraz wygląd nie różnią się niczym od naturalnych odpowiedników. Odwiedzających, szczególnie producentów biżuterii, interesowało przede wszystkim wykorzystywanie kamieni tworzonych przez człowieka w biżuterii luksusowej. Organizatorzy targów Vicenzaoro w trosce o środowisko naturalne dołożyli wszelkich starań, aby wykazać, jaki jest wpływ wytwarzania kamieni syntetycznych na ekosystem i jakie korzyści może przynieść ich szerokie wykorzystanie przez branżę jubilerską. Języczkiem u wagi podczas spotkań z gemmologami stały się koralowce. Specjaliści wykazali negatywny wpływ pozyskiwania koralu do tworzenia biżuterii. Zauważyli także, że w środowisku naturalnym możemy wyróżnić ponad 7,3 tys. odmian koralowców, z czego tylko osiem jest cennych dla branży jubilerskiej. Rozmowy o koralu wywołały burzliwe dyskusje za sprawą złotników, wykorzystujących ten organiczny materiał do produkcji kosztowności.Organizatorzy podkreślają, że targi zakończyły się sukcesem. Tegoroczna edycja gościła przedstawicieli 117 krajów, którzy podpisywali udane kontrakty handlowe. Wartość tych kontraktów dla włoskich producentów zwiększyła się o 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dużym zainteresowaniem odwiedzających targi cieszyły się warsztaty i seminaria prowadzone na każdym polu działalności jubilerskich. Szczególnie cenne okazały się spotkania, poza środowiskiem gemmologów, z sektorem T-Evolucion, którego celem jest usprawnienie pracy producentów biżuterii dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Ważnym tematem targów był zrównoważony rozwój i rewolucja w branży jubilerskiej, która za nim podąża. Podczas panelu dyskusyjnego omawiano kwestię misji społecznej, którą marki tworzące luksusową biżuterię powinny podjąć. Nie zabrakło także rozmów o cyfrowej rewolucji i nowoczesnym podejściu klientów do zakupów.Na Vicenzaoro można było podziwiać biżuterię przedstawioną przez światowej sławy designerów. Organizatorzy zapewnili projektantom miejsce do ekspozycji swojej sztuki, a także stworzyli przestrzeń – Trendvision, na której została zaprezentowana biżuteria wyróżniająca się kreatywnością. Co ważne, swoje prace pokazał na niej Tomasz Donacik, jeden z najlepszych polskich projektantów biżuterii, który pomimo młodego wieku zyskał już międzynarodową sławę. Na stałe mieszka on i pracuje w Londynie. W swojej karierze był nominowany do nagrody Jubilera Roku w Wielkiej Brytanii. Jego biżuteria wyróżnia się mistrzowskim połączeniem harmonii kształtu z innowacyjnymi rozwiązaniami formalnymi. Donacik wykonuje swoją biżuterię zgodnie z tradycyjnym warsztatem i używa do jej tworzenia tylko szlachetnych materiałów. Obok prac polskiego twórcy można było podziwiać sztukę złotniczą zaprezentowaną przez 11 artystów z całego świata. W czasie targów zaprezentowano „TrendBook 2021+”, w którym znalazły się prace czołowych projektantów biżuterii oraz perspektywy rozwoju sztuki złotniczej w najbliższym czasie. Praca przygotowana pod kierunkiem Paola De Luki, analityka i specjalisty w zakresie obrotu towarami luksusowymi, prognozuje, jak będzie się zachowywać rynek konsumencki, jaki rodzaj biżuterii będzie najpopularniejszy. Z pracy wynika, że konsumenci nie zrezygnują z kupowania biżuterii, ale będą przywiązywać coraz większą uwagę do designu oraz ekologii.  (mp