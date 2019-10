Zaproszenie do udziału w charaktere wystawcy na targach Tendence we Frankfurcie nad Menem





zapraszamy do udziału w charaktere wystawcy na targachz liczbą ponad 600 wystawcow i około 14.000 odwiedzających branżystów, z tego ponad 80 % to handlowcy z Niemiec.To pierwsza w połowie roku, międzynarodowa impreza z ofertą wyposażenia wnętrz i ogrodów, szerokim asortymentem dekoracji świątecznych, upominków, biżuterii i akcesoriów modowych, tekstyliów domowych, segmentem wyposażenia i dekoracje kuchni.: nasz wieloletni wystawca Marcin Zaremski Jewellery Design, Ceramex,, Folklor Dariusz Gidelski, Golden Grain, Holy Craft Tunia Rozwadowska, IMO, Karkas, Kryształowy Świat Kunagone, Master-Holding, Pinus Company, Power Gift, Paulina Chojnowska Stodola, Suvenix. Więcej informacji o targach na www.targifrankfurt.pl lub www.tendence.messefrankfurt.com 82,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z jednej strony,89,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z dwóch stron,94,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z trzech stron,99,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z czterech stron.90,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z jednej strony,100,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z dwóch stron,110,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z trzech stron,120,00 EUR/m2 - stoisko otwarte z czterech stron.299,00 EUR - wpis do mediów targowych; 2,90 EUR/m2 - opłata na rzecz ochronę środowiska, 0,60 EUR/m2 - opłata na rzecz AUMA Niemieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Targowych). Należy również uwzględnić koszt energii elektrycznej min. przedział 1-3 kW : 240 Euro. Na terenach targowych dostępny jest bezpłatny Internet bezprzewodowy.W sprawie targów prosimy o kontakt z Paniąlub Dorota.Idzikowska@poland.messefrankfurt.com