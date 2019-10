Wysokiej jakości biżuteria dziecięca od All4silver



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Popyt na biżuterię dla dzieci zwiększa się z każdym kolejnym rokiem. Już dziś jest to bardzo ważny segment rynku, a trendy na zachodzie Europy wskazują, że popularność dziecięcej biżuterii jeszcze bardziej wzrośnie. Mimo to, wciąż stosunkowo niewiele polskich hurtowni posiada w swojej ofercie produkty z tej kategorii. O odpowiednio szeroką ofertę, która pozwoli w pełni odpowiedzieć na potrzeby rynku, jest jeszcze ciężej. Nic więc dziwnego, że na tegorocznych letnich targach Jubinale ogromnym zainteresowaniem gości cieszyło się stoisko hurtowni All4silver, na którym można było obejrzeć właśnie biżuterię dziecięcą. Był to jeden z zaledwie kilku wystawców, który mógł pochwalić się w swojej ofercie produktami dla najmłodszych klientów...W ofercie internetowej hurtowni All4silver znajduje się szeroka gama wysokiej jakości produktów biżuteryjnych dla dzieci . Biżuteria jest sympatyczna i pełna kolorów, dzięki czemu może stanowić doskonałe uzupełnienie kolekcji dziecięcej w każdym sklepie. W skład asortymentu dziecięcego wchodzą srebrne kolczyki, kolczyki wkręty, wisiorki, naszyjniki, pierścionki, bransoletki oraz biżuteria Swarovskiego. Ciekawą propozycję stanowią również komplety biżuterii dziecięcej, gotowe do wystawienia w sklepie. W sumie klienci mogą wybierać spośród aż 3000 modnych i unikalnych wzorów, wśród których znajduje się także biżuteria o motywach świątecznych i halloweenowych.Co istotne, cała oferowana przez All4silver biżuteria dziecięca produkowana jest zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, dzięki czemu jest odpowiednia dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie oferowane przez All4silver produkty dla dzieci wykonane są ze srebra 925, a jak wiadomo, to właśnie czyste srebro jest najbezpieczniejszym materiałem do produkcji dziecięcej biżuterii, ponieważ niezwykle rzadko wywołuje u najmłodszych reakcje alergiczne.All4silver jest wiodącą hurtownią srebrnej biżuterii online , która już kilka lat temu zbudowała sobie mocną pozycję w różnych krajach europy środkowo-wschodniej: w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Od zeszłego roku na poważnie działa również w Polsce. All4silver pozycjonuje się jako nowoczesna e-hurtownia, dlatego oferuje swoim klientom wysokiej jakości zdjęcia produktowe w cenie zamówienia, a także pliki CSM i XML, które ułatwiają wprowadzanie produktów do magazynu lub systemu. Zainteresowani ofertą e-hurtowni mogą wybierać spośród aż 20 000 różnych produktów. Szeroki wybór, łatwość procesu zakupowego, wysoka jakość i ciągłe dodawanie nowych produktów do asortymentu sprawiają, że All4silver jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych hurtowni. A nacisk jaki firma kładzie na rozwój kategorii dziecięcej sprawia, że wypełniają też ważną lukę na rynku.Więcej informacji na www.all4silver.com