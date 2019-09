Włoski design





Swoje wyroby jubilerskie zaprezentują międzynarodowe marki biżuteryjne oraz zegarmistrzowskie. Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz trendami mody biżuteryjnej. Jest to wydarzenie, na którym trzeba się pojawiać. Vicenzaoro to targi współczesnego designu oraz biżuterii autorskiej, które wyznaczają kierunek rozwoju branży jubilerskiej.Organizatorzy podkreślają, że targi Vicenzaoro to okazja nie tylko do zapoznania się z ofertą włoskich projektantów biżuterii, ale także doskonała okazja do nawiązania kontaktów handlowych oraz uczestniczenia w międzynarodowym wydarzeniu artystycznym. Podczas tegorocznej edycji targów odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia kolekcji najważniejszych włoskich designerów, których wyroby ukazane zostaną w Hali Designu. Poznają ich kolekcje, ale także będą mieli okazję do rozmowy na temat ich sztuki. Odwiedzający oraz wystawcy Vicenzaoro będą mieli możliwość uczestniczenia w seminariach poświęconych współczesnej biżuterii oraz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą współczesnego złotnictwa. A także przyjrzeć się nowoczesnemu wzornictwu zegarków. Swoje wyroby zegarmistrzowskie zaprezentują bowiem międzynarodowe marki, które wyznaczają trendy w modzie czasomierzy. Vicenzaoro są doskonałą okazją do uzupełnienia asortymentu w salonach jubilerskich przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. (mp)