Biżuteria Picassa

Marta Andrzejczak Opracowano na podstawie katalogu do wystawy „Uncovering the Mystery of the Picasso Jewels”

Biżuteria jest najmniej znaną działalnością artystyczną Picassa. A należy pamiętać, że był to twórca wszechstronny. Wykorzystywał wszystkie dostępne media, aby ukazać swoją wizję świata. Eksperymentował z technikami artystycznymi i tworzył rzeźby, grafiki, ceramikę oraz biżuterię.Na początku swojej kariery Pablo Picasso wykonał serię precjozów, najprawdopodobniej odlanych na południu Francji przy pomocy swojego dentysty, dr. Chatagniera. Trzy obiekty przekazał Françoise Gilot, matce dwojga jego dzieci, Claude'a i Palomy Picasso. Później Gilot przekazała biżuterię Carole Mallory, która była wówczas zaręczona z Claudem, i od tego czasu biżuteria jest w jej posiadaniu. Pierwszym, a być może najważniejszym, jest rzeźbiony wisiorek „Satyr”. Satyry, minotaury, byki i walki byków zajmowały ważne miejsce w wielu pracach Picassa i stały się bardzo ważnym m [...]